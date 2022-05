Jedes Fähnchen eine Baustelle: Donauwörther benennen Problemstellen

Plus Wo hakt es in Donauwörth? Bürger haben jetzt hunderte Problemstellen auf dem Donauwörther Stadtplan markiert. Ein scheinbar dringendes Thema taucht kaum auf.

Jedes Fähnchen ist ein Verbesserungsvorschlag – und in Donauwörth gibt es anscheinend viele. Denn die Stadtkarte Donauwörths ist zugepflastert mit haufenweise roten sowie auch einigen grünen Fähnchen. Hier, auf der Internetseite "mypinion-donauwoerth.de" konnten die Donauwörtherinnen und Donauwörther alle Punkte im Stadtgebiet markieren, bei denen sie Verbesserungspotenzial sehen. Es gibt also eine Menge zu tun.