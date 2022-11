Jetzt gibt es die Rad-Markierungen am Donauwörther Kaufland

Was lange währt - nach lange andauernden Diskussionen und Planungen ist in den vergangenen zwei Tagen nun der Sicherheitsstreifen für den Radverkehr auf den Asphalt an der sogenannten Kaufland-Kreuzung in Donauwörth aufgebracht worden. Damit ist jetzt eine von der Polizei wiederholt angemahnte Gefährdungsstelle zumindest entschärft worden.

Foto: Thomas Hilgendorf