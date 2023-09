Donauwörth

Jetzt ist sparen angesagt: Ruftaxi-Projekt steht auf der Kippe

Die Fahrgastinformationen sind bis dato spärlich in Donauwörth - hier die zentrale Haltestelle am Bahnhof.

Plus Was vor einem halben Jahr noch als machbar galt, könnte in Donauwörth bald dem Rotstift zum Opfer fallen. Das erste größere Beispiel kommt aus dem ÖPNV-Bereich.

Wer in Donauwörth mit dem Bus fahren will, der kann das bislang nur bis zum Abend - samstags ist sogar ab dem frühen Abend schon Schluss. Das wollte die Stadt eigentlich ändern. "Rufbus-Taxi" lautete die mögliche Lösung - doch das Ansinnen könnte bald von der Agenda verschwinden. Hingegen soll ein anderes Service-Angebot im Donauwörther Linienbus-Verkehr bald verwirklicht werden.

Freitagvormittag in Donauwörths Innenstadt. Die gelbe Stadtbus-Flotte kurvt im Abstand weniger Minuten durch die Reichsstraße. Die Fahrgäste - Senioren mit Gehhilfen aber auch viele Jüngere, die gebannt auf ihre Smartphones blicken - steigen in die vor sich hin brummenden und zischenden Fahrzeuge, auch am Bahnhof sind die Haltesteige ziemlich belebt.

