Jörg Fischer ist seit 40 Jahren bei der SPD

Die SPD Donauwörth hat bei ihrer Mitgliederversammlung Jörg Fischer geehrt.

Die SPD Ortsverein Donauwörth traf sich zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen der Vorstandschaft und Ehrungen für das Jahr 2022. Auch der Landtagskandidat Georg Weidemann stellte sich vor.

Im Anschluss blickte die Vorsitzende Kundinger-Schmidt auf Veranstaltungen und Themen des vergangenen Jahres zurück. Die Mitglieder gewährten dem Vorstand Entlastung und würdigten insbesondere die Verdienste des langjährigen Kassenwarts Bernd Niemczak, der die Verantwortung nach dem Jahresabschluss an Fabian Rimpl übergeben wird.

Neuwahlen bei der SPD Donauwörth

Die Neuwahlen ergaben, dass der SPD-Ortsverein in der kommenden Periode vom gleichen Vorsitz geführt wird: Brigitte Kundinger-Schmidt als erste Vorsitzende und den beiden Stellvertretern Cihangir Kasapoglu und Jürgen Jäckel. Nach Wahl der Delegierten für den Unterbezirksparteitag erfolgte die Ehrung für Martin Kern, der 25 Jahre Mitglied bei der SPD ist und über mehrere Baden-Württembergische Ortsvereine nach Donauwörth gelangte. Jörg Fischer wurde für 40 Jahre in der Partei geehrt. Er war am 16. Oktober 1982 in die SPD, Ortsverein Donauwörth, eingetreten. Von Mai 92 bis 2002 führte Fischer gemeinsam mit Heiner Kopriwa den Ortsverein. Abschließend bedankte sich Kundinger-Schmidt bei den Mitgliedern für das ausgesprochene Vertrauen an den neu gewählten Vorstand. (AZ)