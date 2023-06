Das Donauwörther Freibad ist für Familie Kraut ein ganz besonderer Ort

Plus Wenn das Freibad auf dem Schellenberg heuer 60 Jahre alt wird, steckt in diesem Jubiläum auch ein Stück Familiengeschichte. Über eine Familie und ihr zweites Zuhause.

"Spinnt's ihr, was soll denn das ...?" - nein, enthusiastisch waren sie zunächst wohl nicht, die meisten Kommentare, als Donauwörths Bürgermeister Andreas Mayr mit einer besonderen Vision an die Öffentlichkeit ging. Es war um 1960 und er überraschte seinen Stadtrat mit folgender Idee: Lasst uns auf dem Schellenberg ein Freibad bauen.

Ganz genau kann sich der Donauwörther Rudolf Kraut noch daran erinnern, wie skeptisch die Leute damals reagiert haben - in einer Zeit, als Seen und Flüsse noch das Maß der Dinge für Wasserratten waren. "Ich hab die Stimmen noch immer im Ohr", erzählt der heute 85-Jährige schmunzelnd. "Viele hatten Angst, der ganze Hang würde abrutschen. Da hatte Andreas Mayr viel Überzeugungsarbeit zu leisten."