Jubiläumsfahrt 50 Jahre nach dem Abitur am Gymnasium Donauwörth

Es ist sicherlich ungewöhnlich, dass sich eine Schulklasse auch fünfzig Jahre nach dem Abitur immer wieder zu gemeinsamen Mehrtages-Reisen trifft. Die Abschlussklasse 13b des Jahrgangs 1975 am Gymnasium Donauwörth verbrachte Ende September gemeinsam drei Tage am Main in Sommerhausen mit einem Abstecher nach Würzburg. Dies war bereits die sechste "Klassenfahrt", bei der u.a. an die gute alte 13b-Zeit erinnert wurde und aktuelle "Geschichten" ausgetauscht wurden. Frühere Ziele waren Würzburg (1985), Heidelberg (2000), Regensburg (2005), Selb (2017) und Wien (2022). Den starken Zusammenhalt der Klasse beweist auch der Stammtisch, der alle zwei Monate in Donauwörth stattfindet.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!