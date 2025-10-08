Icon Menü
Donauwörth: Jubiläumsfahrt 50 Jahre nach dem Abitur am Gymnasium Donauwörth

Donauwörth

Jubiläumsfahrt 50 Jahre nach dem Abitur am Gymnasium Donauwörth

Reger Erinnerungs- und Gedankenaustausch bei guter Laune
Von Elmar Bgm-Elmar@T-Online.De
    • |
    • |
    • |
    Die 3-Tagesreise wurde von Barbara Gebhardt, Elmar Schöniger und Norbert Zinsmeister organisiert. Die Aufnahme zweigt die Gruppe beim traditionellen Brückenschoppen auf der steinernen Brück in Würzburg: (von links) Norbert Zinsmeister, Elmar Schöniger, Eva Gräf-Auernhammer, Elmar Lederle, Dietmar Bolkart, Heidi Konrad, Brigitte Lechner, Gertrud Schrödle, Peter Lechner, Claudia Trowe-Durner, Ursula Lanzer, Barbara Gebhardt und Gertrude Feyrer. Foto: Elmar Schöniger

    Es ist sicherlich ungewöhnlich, dass sich eine Schulklasse auch fünfzig Jahre nach dem Abitur immer wieder zu gemeinsamen Mehrtages-Reisen trifft. Die Abschlussklasse 13b des Jahrgangs 1975 am Gymnasium Donauwörth verbrachte Ende September gemeinsam drei Tage am Main in Sommerhausen mit einem Abstecher nach Würzburg. Dies war bereits die sechste "Klassenfahrt", bei der u.a. an die gute alte 13b-Zeit erinnert wurde und aktuelle "Geschichten" ausgetauscht wurden. Frühere Ziele waren Würzburg (1985), Heidelberg (2000), Regensburg (2005), Selb (2017) und Wien (2022). Den starken Zusammenhalt der Klasse beweist auch der Stammtisch, der alle zwei Monate in Donauwörth stattfindet.

