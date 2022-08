Jugendliche am Donauwörther Bahnhof beim Kiffen erwischt

Zwei Polizisten in Zivil haben einen 16-Jährigen und einen 14-Jährigen beim Drogenkonsum im Bahnhofsparkhaus erwischt.

Zwei Polizisten in Zivil haben am Mittwochnachmittag zwei Jugendliche beim Kiffen erwischt. Die Buben waren 16 und 14 Jahre alt. Als sie im Treppenhaus des Parkhauses am Bahnhof auf ihren Drogenkonsum angesprochen wurden, ergriffen beide die Flucht. Die Beamten stellten vor Ort einen Joint sicher.

Nach kurzer Fahndung konnten die Jungs kurze Zeit später aufgefunden werden. Bei einer Personenkontrolle wurden weitere knapp zwei Gramm Marihuana sichergestellt. Der 16-jährige Donauwörther und der 14-Jährige aus einer Lechgemeinde wurden wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt und die jeweiligen Erziehungsberechtigten informiert, so die Polizei Donauwörth. (AZ)

