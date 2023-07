Jugendliche erschrecken Spaziergänger

Mutmaßlich Jugendliche in Tarnkleidung sprangen in einem Wald bei Zirgesheim mit Spielzeugwaffen vor einen Rentner. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 74-jähriger Spaziergänger ist am Montanachmittag gegen 15.30 Uhr mit seiner Ehefrau zu Fuß von Zirgesheim in Richtung Schießerhof unterwegs gewesen. Bei einer Rast am Waldrand sprangen den Angaben des Augsburgers zufolge zwei Personen, vermutlich Jugendliche, aus dem Wald. Beide trugen militärische Tarnkleidung, waren vermummt und hatten Spielzeugwaffen bei sich. Der Mann meldete den Vorfall allerdings erst verzögert bei der Polizei. Von einer Gefährdung wird nicht ausgegangen. Wer sachdienliche Hinweise zu den beiden Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

