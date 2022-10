Donauwörth

Jugendliche machen Selfies auf den Bahngleisen bei Donauwörth

Am Sonntagnachmittag waren Jugendliche auf den Gleisen der Eisenbahnbrücke in Donauwörth unterwegs.

Drei Jugendliche haben sich aus Spaß am Fotografieren in eine gefährliche Situation gebracht. Sie waren auf die Eisenbahnbrücke in Donauwörth geklettert.

Eine gefährliche Fotosession haben drei Jugendliche am Sonntagnachmittag auf den Bahngleisen in Donauwörth abgehalten. Die drei Jungen im Alter von 15, 16 und 19 Jahren wurden beobachtet, wie sie gegen 17.30 Uhr auf der Eisenbahnbrücke Höhe Airbus unterwegs waren. Ein Radfahrer hatte das der Polizei Donauwörth gemeldet. Schnell machten sich die Beamten auf den Weg und trafen auf die drei jungen Männer neben der Bahnstrecke Donauwörth– Augsburg beim ehemaligen Schwabenhallenparkplatz. Sie erklärten, dass sie Selfies mit ihren Mobiltelefonen auf den Gleisen gefertigt hätten. Die Bilder konnten auf den Smartphones angesehen werden. Eine Gefährdung des Bahnverkehrs bestand allerdings nach Einschätzung der Polizei Donauwörth nicht. Die Beamten ermahnten allerdings das Trio eindringlich und leiteten den Vorgang an das zuständige Bundespolizeirevier in Augsburg weiter. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

