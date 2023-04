Donauwörth

21.04.2023

Jugendliche randalieren in Behinderten-WC

Unbekannte haben in einem Behinderten-WC randaliert.

In einem Verbrauchermarkt in Donauwörth haben vermutlich Jugendliche in einem Behinderten-WC randaliert.

Mehrere bislang unbekannte Jugendliche haben am Donnerstagmittag in dem Behinderten-WC eines Verbrauchermarktes im Neurieder Weg randaliert. Unter anderem wurden mehrere Elemente der Rasterdeckenverkleidung heruntergebrochen sowie die Schnur des Notfallknopfes angerissen. Dadurch entstand ein Schaden im geschätzt dreistelligen Bereich. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Sachbeschädigung gegen unbekannt wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

