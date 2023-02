Jugendliche stehlen in Donauwörth Kleidung im Wert von 230 Euro

Eine 14-Jährige und eine 13-Jährige stehlen in einem Kaufhaus in der Donauwörther Bahnhofstraße hochwertige Kleidung. Der akustische Alarm lässt sie auffliegen.

Die beiden Jugendlichen hatten es auf hochwertige Kleidung abgesehen: Am Donnerstagnachmittag entwendeten eine 14-Jährige und eine 13-Jährige aus einer Gemeinde im Kesseltal laut Polizei gemeinschaftlich hochwertige Bekleidungsartikel im Wert von 230 Euro aus einem Kaufhaus in der Bahnhofstraße in Donauwörth.

Beim Verlassen des Geschäfts lösten die Kleidungsstücke den akustischen Alarm aus. Mitarbeitende stoppten das Duo. Die beiden Schülerinnen wurden angezeigt und wenig später auf der Wache der Donauwörther Polizei von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. (AZ)