Jugendliche werden bei geplanter Aussprache geschlagen und bespuckt

An der Donauwörther Donau-Meile wollen ein 13- und ein 14-Jähriger einen Konflikt mit einem anderen Jugendlichen besprechen. Stattdessen werden sie attackiert.

Sie wollten sich am Dienstagabend aussprechen. Ein 13- und ein 14-Jähriger hatten sich deshalb mit einem anderen Jugendlichen, mit dem sie einen Konflikt hatten, an der Donau-Meile in Donauwörth verabredet. Das Gespräch eskalierte. Der laut Polizei bislang unbekannte Jugendliche schlug dem 14-Jährigen ins Gesicht. Als dessen Begleiter eingreifen wollte, wurde er aus einer Gruppe von mindestens drei weiteren Jugendlichen geschlagen, bespuckt und beleidigt.

Beamte der Donauwörther Polizei machten sich sofort auf die Suche, konnten die aggressiven Jugendlichen aber nicht finden. Die Polizisten dokumentierten die Verletzungen und nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren auf. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)