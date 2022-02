Jugendlicher auf Motorrad flüchtet in Donauwörth vor Polizei

Die Polizei hat in Donauwörth zwei junge Leute bei einer illegalen Spritztour erwischt. Warum den Verkehrssünder die Flucht nicht gelang.

Eine illegale Spritztour mit nicht zugelassenen motorisierten Zweirädern haben am Donnerstag zwei junge Leute in Donauwörth unternommen. Beide wären gerne vor der Polizei geflüchtet, doch die hatte aus unterschiedlichen Gründen das bessere Ende für sich.

Gegen 17.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass in der Nähe des Skaterparks an der Neudegger Allee zwei Motorradfahrer ohne Kennzeichen und ohne Helm unterwegs seien. Zufällig befand sich eine Motorradstreife der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth in der Nähe und übernahm den Einsatz. Der Beamte war gerade mit dem Dienstmotorrad auf einer Erprobungsfahrt, da er nächste Woche mit dem Krad bei der Münchner Sicherheitskonferenz eingesetzt wird. Bei seiner Ankunft im Stauferpark flüchtete einer der gemeldeten Zweiradfahrer mit einem sogenannten Supermoto querfeldein in Richtung Wörnitzwiesen. Der Polizist konnte den Flüchtenden aber nach etwa 500 Metern eingeholt und gestellt werden. Grund: Das Dienstmotorrad ist deutlich stärker motorisiert.

Der Jugendliche auf dem Motorrad besitzt keine Fahrerlaubnis

Es stellte sich heraus, dass der 16-Jährige für das Motorrad keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Maschine selbst war ohne Kennzeichen, nicht zugelassen und nicht versichert. Der Jugendliche musste das Krad unter polizeilicher Aufsicht nach Hause schieben.

Der zweite Verdächtige konnte nicht flüchten, da sein Motorroller wegen eines technischen Defekts nicht anspang. Der 18-Jährige hat für sein Zweirad ebenfalls keine Fahrerlaubnis. Auch sein Roller war ohne Kennzeichen, nicht zugelassen und nicht versichert. Gegen die beiden Fahrer leitete die Polizei entsprechende Strafverfahren ein und informierte die Führerscheinstelle. Die entscheidet über mögliche weitere Maßnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich. (AZ)