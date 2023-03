Jugendlicher auf Parkplatz in Donauwörth hat Drogen bei sich

Die Polizei kontrolliert ein verdächtiges Trio in Donauwörth. Dabei kommt Marihuana zum Vorschein.

Den richtigen Riecher hatte die Polizei in der Nacht auf Samstag in Donauwörth. Im Bereich des großen Parkplatzes an der Neuen Obermayerstraße fiel den Beamten gegen Mitternacht eine Gruppe von drei Jugendlichen auf. Als diese die Streife erblickten, ergriffen sie sogleich die Flucht, konnten aber wenig später gestellt werden. Die Gesetzeshüter entdeckten bei einer der Personen etwa zehn Gramm Marihuana. Es folgten eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Wohnungsdurchsuchung. (AZ)