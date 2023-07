Jugendlicher auf zu schnellem Roller: Strafanzeige

Die Polizei zeigt einen 16-Jährigen in Donauwörth an. Auch der Vater hat jetzt Ärger.

Ein Jugendlicher, der in Donauwörth auf einem zu schnellen Motorroller unterwegs war, hat jetzt eine Strafanzeige am Hals. Einer Streifenbesatzung fiel der 16-Jährige in der Michael-Imhof-Straße auf. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer nur eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Der ursprüngliche Mofaroller lief jedoch 45 Stundenkilometer und war damit fast doppelt so schnell wie zulässig. Der Jugendliche muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen den Vater wird ebenfalls ermittelt, weil dieser seinem Sohn die Maschine überließ. (AZ)