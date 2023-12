Jugendlicher rastet bei Polizei völlig aus

Ein 16-Jähriger schlug, trat und bespuckte Beamte der PI Donauwörth. Außerdem beleidigte er sie massiv.

Ein 16-Jähriger rastete am Donnerstagvormittag in der Polizeiinspektion Donuwörth komplett aus. Wie die Beamten mitteilen, war der Jugendliche gegen 10.40 Uhr zu einem Vernehmungstermin dort, als er gegen mehrere Beamte schlug und trat. Zudem beleidigte er die Polizisten massiv und spuckte mehrmals in deren Richtung, verfehlte jedoch sein Ziel. Da sämtliche Deeskalationsversuche misslangen, mussten dem 16-Jährigen schließlich Handfesseln angelegt werden. Er wurde wegen Verdachts auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie versuchter Körperverletzung angezeigt. Die eingesetzten Beamten blieben dienstfähig. (AZ)