Jugendlicher wird am Donauwörther Bahnhof angegriffen

Am Freitag ist in Donauwörth am Bahnhof ein Jugendlicher angegriffen worden. Er musste anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Freitagmittag ist ein 16-Jähriger am Donauwörther Bahnhof verletzt worden. Gegen 13.13 Uhr befand sich der junge Mann aus dem Wemdinger Einzugsgebiet in Donauwörth auf dem Bahnhofsplatz. Dort wurde er unerwartet von drei Jugendlichen angegriffen. Ihm wurde unter anderem mit einem Motorradhelm ins Gesicht geschlagen. Durch den Einsatz eines Tierabwehrsprays konnte er die Attacke beenden und die Täter in die Flucht schlagen. Der junge Mann trug Verletzungen im Gesicht davon und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Einer der Täter, ein 17-Jähriger, konnte bereits ermittelt werden. (AZ)

