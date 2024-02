Jugendlicher wirft Dachziegel von Stadtmauer

In Donauwörth erlaubt sich ein Unbekannter einen schlechten Scherz. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Jugendlicher hat am Montag in Donauwörth von der Stadtmauer am Mühlberg offenbar mehrere Dachziegel geworfen. Dies teilte eine Zeugin um 16.20 Uhr der Polizei mit. Personen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht getroffen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend beziffert.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)