Junge Diebin klaut in Donauwörth Kosmetik im Wert von 250 Euro

Ein 19-Jähriger wird in einer Drogerie beim Versuch ertappt, Schminke zu stehlen. Das Alarmsystem des Marktes schlägt an.

In einem Drogeriemarkt in der Dillinger Straße ist am Mittwochnachmittag eine 19-jährige Donauwörtherin beim Einstecken mehrerer Kosmetika beobachtet. Die junge Frau bezahlte lediglich eine Sprühdose im Wert von etwa 1 Euro und passierte dann den Kassenbereich, ohne die weiteren Artikel zu bezahlen.

Dabei aber ertönte ein akustisches Signal und die junge Frau wurde gestoppt. In ihrem Rucksack wurden Kosmetikartikel im Wert von etwa 250 Euro gefunden.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 19-Jährige die Ware durchaus hätte bezahlen können. Zusätzlich zur Strafanzeige erfolgte eine Vertragsstrafe durch das Unternehmen sowie ein Hausverbot. (AZ)