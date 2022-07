Junge Frau stürzt vom E-Scooter und muss ins Krankenhaus

Eine Frau hat sich beim Schwäbischwerder Kindertag verletzt. Die Donauwörtherin stürzte von einem E-Scooter.

Auf dem Festgelände des Schwäbischwerder Kindertag hat sich am Freitagnachmittag eine 28-jährige Donauwörtherin beim Sturz vom E-Roller ziemlich verletzt. Das Gefährt kann 20 Stundenkilometer schnell fahren.

Die junge Frau war mit dem E-Scooter zwischen dem Wörnitzsteg am Neurieder Weg und der Kolping-Berufsschule auf gerader Strecke ins Schlingern geraten und gestürzt. Eine medizinische Erstversorgung konnte vom Rotkreuz-Personal auf dem Festgelände des Schwäbischwerder Kindertags übernommen werden.

Große Schürfwunden nach Sturz vom E-Roller in Donauwörth

Danach wurde die Frau per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Sie erlitt großflächig tiefe Schürfwunden sowie Prellungen an der kompletten linken Körperseite. Der Eigenschaden an Tretroller und Kleidung beträgt etwa 300 Euro. (AZ)

