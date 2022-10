Junge Kleiderdiebin scheitert in Donauwörth

Drei Kleider probieren, nur eines zurückhängen: Diesen Trick hat eine 16-Jährige in einem Donauwörther Kaufhaus versucht und ist damit gescheitert.

Eine 16-jährige Jugendliche aus einer Riesgemeinde ist beim Versuch, ein Damenoberteil in einem Kaufhaus in der Bahnhofstraße zu kauen, erwischt worden. Das Mädchen hatte drei Kleidungsstücke mit anprobiert, aber nur zwei an die Verkäuferin zurückgegeben. Ein Top im Wert von knapp 20 Euro hatte die Jugendliche unter ihrer Jacke anbehalten. Zuvor hatte sie die Sicherungen entfernt.

Die 30-jährige Verkäuferin aber hatte das rechtzeitig bemerkt, sodass die 16-Jährige noch im Geschäft gestoppt werden konnte. Eine Anzeige wegen Diebstahls und ein Hausverbot für das Kaufhaus sind die Folgen. Die Beamten übergaben die Jugendliche nach der Anzeigenaufnahme an ihren Vater. (AZ)