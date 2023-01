Junge Künstler zeigen in der Volkshochschule Donauwörth ihre ersten Werke

Plus 15 Schülerinnen und Schüler des Donauwörther Gymnasiums stellen ihre Ergebnisse eines Kunstprojektes in der Volkshochschule aus. Das lässt staunen.

15 junge Künstlerinnen und Künstler des P-Seminars am Gymnasium Donauwörth schufen unter dem Motto „Stadt – Land – Fluss“ diverse Werke mit unterschiedlichsten Techniken, Farben und Formen. Es gibt Scherenschnitte, Aquarelle und Bleistift-, oder digitale Zeichnungen und auch Acryl-Malerei zu sehen. Unter der Anleitung von Kunstlehrer Peter Rogat entstanden wahre Kunstwerke, die derzeit im VHS-Gebäude zu bestaunen sind.