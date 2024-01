Junger Autofahrer hat keinen Führerschein

In den Morgenstunden des Donnerstags gegen 3 Uhr teilten Zeugen der PI Donauwörth einen auffälligen Autofahrer in der Nürnberger Straße mit. Es stellte sich heraus, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Beamte der Donauwörther Inspektion zeigten den 20-Jährigen wegen Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie die 46-jährige Halterin des Autos wegen Verdachts auf Zulassen der Fahrt an. (AZ)