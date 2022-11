Junger Dieb interessiert sich nur für Kartoffelchips

Mehrfach stiehlt ein Jugendlicher von einem Discounter in der Berger Vorstadt und kommt davon. Sein Ziel ist jedes Mal dasselbe.

In den vergangenen Tagen fiel Angestellten eines Discountermarktes in der Berger Vorstadt laut Polizei mehrfach ein Jugendlicher auf, der jedes Mal ausschließlich Kartoffelchips entwendete. Am Dienstagnachmittag nahm er wieder zielgerichtet zwei Packungen Kartoffelchips in einem Gesamtwert von knapp vier Euro von einem Aufsteller am Eingang und rannte davon. Er wird als etwa 16 Jahre alt beschrieben und trug Jeans und einen grauen Kapuzenpulli. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth zu melden. (AZ)