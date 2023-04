Donauwörth

17:27 Uhr

Junger Mann beim Kleidungs-Klau erwischt

Markenkleidung im Wert von 320 Euro will ein Mann in einem Warenhaus in der Bahnhofsstraße mitgehen lassen. Doch sein Plan wird vereitelt.

Ein 24-jähriger Mann hat versucht, in einem Donauwörther Bekleidungsladen Markenkleidung zu stehlen. Dabei ist er aber von einer Mitarbeiterin beobachtet worden. Der Mann war am Dienstagnachmittag in dem Warenhaus in der Bahnhofstraße. In einer vermeintlich unbeobachteten Stelle des Ladens begann er die Sicherungsetiketten von den hochwertigen Textilien zu entfernen. Die Polizei benannte den Gesamtwert mit 320 Euro. Dann wollte der Mann mitsamt der versteckten Beute aus dem Laden gehen. Er wurde von einer Angestellten beobachtet, die die Polizei informierte. Der 24-Jährige gab alles zu. Jetzt hat er eine Anzeige am Hals. (AZ)

