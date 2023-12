Junger Mann beschädigt Golfplatz

Ein junger Mann beschädigt mit seinem Auto einen Park- und einen Golfplatz in Donauwörth. Er erhält eine Anzeige.

Weil er sein Auto bewusst übersteuert und damit Schaden angerichtet hat, hat ein 21-Jähriger in Donauwörth eine Anzeige erhalten. Wie die Polizei berichtet, führte der junge Mann am zweiten Weihnachtsfeiertag zwischen 12 und 12.30 Uhr am Golfplatz Donauwörth "Driftübungen" durch. Dabei wird das Fahrzeug bewusst übersteuert, sodass es absichtlich herumgeschleudert wird und das Heck ausbricht.

Durch das "driften" wurde eine Fläche von etwa 70 auf 30 Metern in Mitleidenschaft gezogen. Der 21-Jährige fuhr sowohl auf dem Parkplatz als auch der angrenzenden Rasenfläche. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 5000 Euro. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (AZ)

