Junger Mann in Donauwörth hat Drogen bei sich

Die Polizei findet bei einer Kontrolle in Donauwörth Rauschgift. Das hat für den 20-Jährigen nun Folgen.

Die Polizei hat in Donauwörth einen jungen Mann erwischt, der Drogen bei sich hatte. Die Beamten kontrollierten den 20-Jährigen am Montagnachmittag in der Promenade. Der Passant trug Marihuana bei sich. Dieses stellten die Polizisten sicher. Der 20-Jährige hat jetzt eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz am Hals. (AZ)