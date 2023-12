Junger Mann klaut alkoholisiert Deko-Rentier in Donauwörth

An Heiligabend war ein alkoholisierter 17-Jähriger samt geklauten Deko-Rentier in Donauwörth unterwegs. Dabei wurde er allerdings erwischt.

Ein junger Mann wurde an Heiligabend mit einem geklauten Deko-Rentier in Donauwörth erwischt. Gegen 23.15 Uhr entwendete der 17-Jährige ein etwa 2,50 Meter großes, beleuchtetes Rentier, das als Weihnachtsdeko in der Promenade aufgestellt war. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei, als er den jungen Mann samt Rentier in der Dillinger Straße in Donauwörth antraf. Den Rentierdieb, der laut Polizei alkoholisiert war, erwartet nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund Diebstahls. (AZ)