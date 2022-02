Junger Mann mit Dauerblinker, Blaulicht und Blitzerwarngerät unterwegs

Eine Verkehrskontrolle in Donauwörth hat für einen Autofahrer Folgen. Er hat in seinem Pkw allerlei Gerätschaften verbaut, die er nicht hätte benutzen dürfen.

Einer Streifenbesatzung der Polizei Donauwörth ist in der Nacht auf Freitag gegen 0.55 Uhr in der Reichsstraße ein VW Passat aufgefallen, dessen Blinker vorne in Dauerbetrieb leuchteten. Daraufhin kontrollierten sie das Auto. Der Fahrer, ein 20-Jähriger aus einer Juragemeinde, gab daraufhin zu, mit einem Codierstecker aktiv auf die Beleuchtung des Wagens auch während der Fahrt zugreifen zu können, um diese zu verändern.

Hierzu benutzte der junge Mann einen Adapterstecker mit Tastenfunktion, der an der Elektronik unterhalb des Lenkrades verbunden war. Bei der genaueren Begutachtung fiel den Gesetzeshütern ein Kabel auf, das vom Unterbau des Lenkrades unter dem Sitz des Fahrers in den Fond führte. Dabei handelte es sich um ein Blaulicht, das an die Stromzufuhr angeschlossen und somit betriebsbereit war. Das Blaulicht hätte mit dem angebauten Saugnapf nur auf dem Dach befestigt werden müssen. Zudem befand sich auf dem Armaturenbrett ein kleines, kreisrundes schwarzes Gerät mit der Aufschrift „OOONO“. Hierbei handelt es sich um ein Warngerät zum Erkennen von Geschwindigkeitsmessungen.

Dieses Gerät, sowie das Blaulicht sind zur Benutzung durch den Betroffenen natürlich nicht zugelassen. Beides wurden sichergestellt. Darum ist die Betriebserlaubnis des Pkw als erloschen anzusehen, den Betroffenen erwartet ein empfindliches Bußgeld. (AZ)