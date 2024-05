Junger Mann soll für Sex-Dienste bezahlen

Ein Mann wird zur Zahlung aufgefordert. Stattdessen aber bringt er die Rechnung zur Polizei.

Angeblich sexuelle Dienste einer Firma aus Prag sollte ein junger Mann aus dem Landkreis Donau-Ries in Anspruch genommen haben. So stand es zumindest in einer ihm zugesandten Rechnung. Um diese zu begleichen, wurde er aufgefordert, 90 Euro auf ein tschechisches Konto überweisen. Dies tat er nicht, sondern er wandte sich an die Polizei und zeigte die Betrugsmasche dort an. (AZ)