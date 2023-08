Junger Mann verliert teures iPhone: Finderin wird angezeigt

Dem 25-Jährigen fällt sein Handy bei einem Spaziergang aus der Hosentasche. Die Frau nimmt es an sich und bekommt Besuch von der Polizei.

Eine unehrliche Finderin hat die Polizei in Donauwörth beschäftigt. Wie die Beamten mitteilen, machte ein 25-Jähriger am Donnerstag, gegen 14 Uhr, in einem Waldstück nahe der Johann-Wiedemann-Straße einen Spaziergang. Dabei fiel dem jungen Mann sein hochwertiges iPhone 14 Pro Max aus der Hosentasche. Als er wenige Minuten später zu der Stelle zurückkehrte, war das Telefon in einem Wert von circa 1500 Euro nicht mehr da.

Der 25-Jährige konnte sein iPhone über einen Computer orten und den Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth schließlich ein Gebäude in der Bahnhofstraße als Zieladresse nennen. Dort wurde um kurz nach 17 Uhr eine 38-jährige Frau angetroffen, die das Handy bei sich hatte. Sie wurde wegen Unterschlagung angezeigt. Die Beamten konnten dem Verlierer das sichergestellte Handy wieder übergeben. (AZ)