Junger Mann verliert teures iPhone: Frau steckt es ein

Erstens teile ich die Meinung, dass es in den Artikel gehört hätte, wenn der Smartphone-Eigentümer sein Handy angerufen hätte. Dann würde mich interessieren, wie die Suche nach dem angeblich unterschlagenen Handy ablief. Wohnte in dem Haus nur eine Person? Wenn nicht, klingelte die Polizei bei allen Wohnungen und fragte, ob jemand ein Handy sichergestellt hat und machte bei Verneinung eine Hausdurchsuchung? Und wenn nicht, wenn also die 38jährige sofort sagte, ja sie habe das Smartphone, wie kann man dann von einer Unterschlagung ausgehen? Immerhin bemerkenswert, wie sich die Polizei für ein verlorengegangenes Handy einsetzt.



Eine Anmerkung: vllt. ist es der Finderin schlicht nicht gelungen, das Gespräch anzunehmen, sollte der Verlierer oder die Polizei doch angerufen haben. Das soll sogar schon technikaffinen Menschen bei speziellen Modellen passiert sein.



Ich bin unter diesen Umständen froh, dass ich vor einigen Wochen als ich an einem Sonntag beim Baden war, ein Handy liegen gelassen habe, das wohl derjenige, der vor meinem Schwumm noch auf der Bank saß, dort vergaß. Mir schwante etwas in der Richtung und ich hätte den Anruf vllt auch nicht annehmen können….

