Junger Mann wird beim Diebstahl erwischt – er bekommt Hausverbot

In der Donau-Meile kam es zu einem Diebstahlversuch: Ein 20-Jähriger wollte mit Duschgel unbemerkt eine Drogerie verlassen. Allerdings nicht, weil er kein Geld gehabt hätte.

Ein Bummel in einem Drogeriemarkt in der Donau-Meile nahm für einen jungen Mann am Mittwoch eine ungemütliche Wendung. Am Vormittag versuchte der 20-Jährige laut Polizei, Duschgel im Wert von rund 25 Euro zu stehlen. Der Alarm am Ausgang machte jedoch die Mitarbeiter auf ihn aufmerksam, die ihn umgehend stoppten.

Die herbeigerufene Polizei führte eine Durchsuchung durch und fand bei dem jungen Mann etwa 165 Euro Bargeld. Neben einer Strafanzeige wegen Diebstahls sieht sich der 20-Jährige nun auch mit einem mehrjährigen Hausverbot für den Drogeriemarkt konfrontiert. Ein Vorfall, der zeigt, dass kriminelle Handlungen selbst bei vermeintlich kleinen Beträgen ernste Folgen haben können. (AZ)