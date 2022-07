KAB Donauwörth engagiert sich für arbeitsfreien Sonntag

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Donauwörth setzt sich dafür ein, dass der Sonntag arbeitsfrei bleibt. Es soll ein Tag für Begegnung und Freizeit bleiben.

Eine internationale Allianz aus Kirchen und Gewerkschaften ruft Politiker und Wirtschaftsverbände dazu auf, den Sonntag als notwendigen Ruhetag zu respektieren. Unter dem Motto: "Hände weg vom Ruhetag!" wurden deutschlandweit Informationsveranstaltungen und Protest-Aktionen durchgeführt. Auch die Ortsgruppe Donauwörth der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung KAB nimmt das Jahresthema des Bundesverbandes auf.

Mit einem Fragebogen wollte sie auf das Thema aufmerksam machen und die Bevölkerung einladen, Ihre Meinung dazu zu sagen. In sechs Kirchen rund um Donauwörth haben sich 200 Personen an der Umfrage beteiligt und 163 davon angegeben, dass für sie der Sonntag für ein Tag ist, der sowohl für Ruhe und Spiritualität als auch für gemeinsame Zeit mit der Familie reserviert ist.

Sonntag müsse Zeit für Begegnung bleiben, ist Argument der KAB Donauwörth

Das Argument: Der Erhalt des arbeitsfreien Sonntags sei ein elementares Recht. Menschen seien auf Unterbrechungen im Alltag, Erholung, feste Rhythmen angewiesen, ebenso brauche die Gesellschaft Zeiten und Räume, wo Begegnungen möglich seien, Zeiten, in denen familiäre Bindungen, Bräuche und Rituale gepflegt werden könnten. Das können religiöse Rituale sein, aber auch jeder, der sagt, er würde am Sonntag ausschlafen, Sport treiben, ein Konzert besuchen oder Computerspiele spielen, sei froh über einen verlässlichen freien Tag, an dem er sein Bedürfnis nach Erholung erfüllen kann.

Von den 200 Personen haben sich 151 definitiv dafür ausgesprochen, den Sonntag als arbeitsfreien Sonntag zu erhalten. Dieser Tenor spiegelte sich auch bei einem Infostand der Ortsgruppe im Rahmen des Marktes am Fischerplatz. Natürlich gab es auch Passanten, die auf Nachfrage angaben, dass sie keinen Unterschied zwischen Wochentag und Sonntag machen würden. Es gibt schon einige, meist jüngere Menschen, die es praktisch fänden, am Sonntag einkaufen gehen zu können. In diesem Zusammenhang begrüßt die KAB die Entscheidung des Donauwörther Stadtrates, die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage auf vier zu begrenzen. Im Jahr 2022 finden tatsächlich auch nur drei statt. (AZ)