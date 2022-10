Donauwörth

Kabarett im Zeughaus Donauwörth: Von Fußball-Mamas und dem Weltfrieden

Die "Drei Männer mit Gitarre" im Donauwörther Zeughaus: (von links) Michi Dietmayr, Roland Hefter und Steff Keller. Letzterer war wiederholt in der Region zu Gast, zuletzt als Solokünstler.

Plus Bei dem Auftritt der "Drei Männer – nur mit Gitarre" im Donauwörther Zeughaus bleibt kein Auge trocken. Was die Liedermacher so alles aufs Korn nehmen.

Von Andrea Hutzler

Es war eine musikalische Persiflage über die verflixten Höhen und Tiefen im Leben, die wohl jedem von uns bekannt sein dürften. Die "Drei Männer – nur mit Gitarre", alias Michi Dietmayr, Roland Hefter und Steff Keller, sind zugleich allesamt auch solistisch als Liedermacher aktiv und haben sich zusammengefunden, um auch gemeinsam nun eben diesen Höhen und Tiefen musikalisch zu trotzen. Natürlich entsprechend polemisch und überspitzt, sodass das Publikum im vollbesetzten Zeughaus auch kräftig darüber lachen konnte.

