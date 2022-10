Kabarettistische Therapie im Donauwörther Zeughaus

Eva Karl-Faltermeier, die Hochkaräterin aus der Oberpfalz, gastiert im Rahmen der Donauwörther Kulturtage. Sie stellt fest: "Es geht dahi!"

Viel zu lachen gab es jetzt im Donauwörther Zeughaus, als Eva Karl-Faltermeier im Rahmen der Donauwörther Kulturtage feststellte: "Es geht dahi!". Die Kabarettistin ist Journalistin und Mutter zweier Kinder und präsentierte dem bunt gemischten Publikum Szenen aus dem Leben aus ihrer ganz eigenen urkomischen Wahrnehmung. Nicht ohne Grund wurde sie für dieses Programm mit dem Senkrechtstarter-Preis des Bayerischen Kabarettpreises ausgezeichnet

Als die „Hochkaräterin aus der Oberpfalz“ die Bühne betritt, erzählt sie von einer Therapiestunde mit ihrer Therapeutin Frau Janneke. Dieser bietet sie ihre ganze Lebensgeschichte mit den darin enthaltenen Fehlschlägen dar, während diese immer nur monoton „Und was fühlen Sie?“ fragt. In diesem Rahmen erzählt sie Anekdoten aus ihrem Leben im oberpfälzischen Dialekt, angefangen mit ihrer Kindheit in der Oberpfalz. Diese ist vor allem für drei Dinge bekannt: für Nebel, Erdäpfel und den Diphthong „ou“.

Nebel ist im schönen Donau-Ries auch bekannt, so hat die Kabarettistin die Zuschauerinnen und Zuschauer schon gleich am Anfang in ihren Bann gezogen und es wird herzhaft gelacht. Diese Kindheit sei unspektakulär gewesen, die einzigen Lichtblicke aus dem Nebel heraus die Ausflüge nach Regensburg zur Krebsvorsorge der Mutter. Denn da gab es immer Leberkässemmeln. Damals gab es noch keine I Phones, SPDler oder gar Parteilose, wie sie mit Blick auf Oberbürgermeister Jürgen Sorré bemerkt.

Auf die größten Kritiker trifft Eva Karl-Faltermeier immer noch im richtigen Leben.

Es war die gute alte Zeit eben, aber „es geht dahi“. Denn als berufstätige Mutter, die einen Viehstall zum Saustall umbaut, hat man es nicht einfach. Ob man den Handwerkern den roten Teppich ausrollt oder versucht, seinen Platz im Instagram-Lifestyle zu finden, indem die Familien in weißer Kleidung über Kornfelder laufen, keiner dreckig und alle gut gelaunt sind. Karl-Faltermeier hat hierfür eine simple Lösung „hab ich gelöscht, mein I Phone ist jetzt leer“, erzählt sie dem Publikum.

Doch auf die größten Kritiker trifft man trotzdem noch im wahren Leben, und das zumeist bei der morgendlichen Kinderabgabe im Kindergarten oder auch in Form der besten Freundin. Man habe schließlich schon in der Kindheit gelernt, dass Frauen andere Frauen kritisieren, wenn die Oma zur Mama meinte „ich schau mir mal deinen Garten an“. Aber Karl-Faltermeier spannt auch den Bogen zum Feminismus und heutigen Frauenbild in Politik und Gesellschaft. Denn obwohl so manche Familienbilder von der Politik heutzutage angefeindet werden, so sei eine gute Familie am Ende nur jene, bei der es den Kindern gut gehe.

Untermalt wird die Show von passenden Gesangseinlagen der Kabarettistin an der Zither. Und wie fühlt sich das Publikum nun nach der Therapiestunde? Zumindest diese Frage ist einfach beantwortet, denn nach dem kurzweiligen Abend verlangen die Besucherinnen und Besucher am Ende bei lautem Klatschen noch nach einer Zugabe.