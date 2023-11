Donauwörth

Käthe-Kruse-Puppen-Museum zeigt einzigartige historische Krippen

Plus Ab 2. Dezember gibt es im Käthe-Kruse-Puppen-Museum in Donauwörth ganz besondere Krippen zu sehen. Von schlichten Holzkrippen bis zu riesigen Installationen ist alles dabei.

Von Gregor von Kursell Artikel anhören Shape

Wer historische Krippen bewundern will, muss in diesem Jahr nicht nach München oder nach Mindelheim fahren. Das Donauwörther Käthe-Kruse-Puppen-Museum zeigt vom 2. Dezember bis zum 4. Februar einzigartige Stücke aus einer privaten Sammlung. Krippen aus Italien, aus Bayern, aus dem Erzgebirge und aus Böhmen sind zu sehen. Unser Weihnachtsexperte hat die Ausstellung schon besucht.

Ein Reiter aus einer genuesischen Krippe begrüßt die Besucher am Eingang. Es fällt sofort auf: Die Skulptur aus dem 18. Jahrhundert ist sehr fein gearbeitet und ziemlich groß. Solche Figuren standen nicht in den Stuben einfacher Leute. Eher schon in einer Schaukrippe, vielleicht in einem Adelspalast oder einem wohlhabenden Kloster. Die Ausstellung zeigt Krippen, die öffentlich präsentiert wurden, genauso wie solche aus Privathaushalten.

