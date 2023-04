Käufer von Lautsprechern gerät an Betrüger

Ein Mann aus Donauwörth bestellt per Internet Kugellautsprecher und bezahlt diese. Die Ware wird aber nicht geliefert.

Ein Donauwörther, der im Internet zwei Kugellautsprecher kaufen wollte, ist offenbar an Betrüger geraten. Laut Polizei bezahlte der 51-Jährige einen Preis von 140 Euro plus knapp 20 Euro Versandkosten per Vorkasse auf ein Girokonto. Jedoch lieferte der vermeintliche Verkäufer die Ware nicht. Ebenso unterblieb eine Rücküberweisung des Geldes. Deshalb zeigte das Opfer nun den Sachverhalt bei der Inspektion in Donauwörth an. (AZ)