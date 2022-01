Bei Donauwörth entlaufenes Rind ist wieder da

Das entlaufene Rind, das an der B2 bei Donauwörth gesichtet wurde, ist wieder aufgetaucht und konnte eingefangen werden.

Das am Dienstag ausgebüxte Rind aus einem landwirtschaftlichen Hof bei Schöttle an der B2 ist am Mittwochacht gegen 23 Uhr von der Besitzerin wohlbehalten in einem Waldstück bei Gunzenheim eingefangen werden. Das teilt die Polizei Donauwörth mit.

Die entlaufene Kuh war an der B2 bei Donauwörth unterwegs

Das Tier war am Dienstagabend gegen 18 Uhr aus dem Stall ausgerissen und hatte einen größeren Ausflug unternommen. Die Besitzerin vermutet, dass das Jungtier über ein Fressgitter geklettert und so auf dem Stall getürmt sei. Weil die Bundesstraße sehr nach am Bauernhof liegt, bestand die Gefahr, dass das Jungtier auf die Fahrbahn rennt. Die B2 war teilweise komplett gesperrt. Glücklicherweise ist nichts passiert und das Rind wieder wohlbehalten im heimischen Stall. (AZ)