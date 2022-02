Donauwörth/Kaisheim

vor 21 Min.

Firma BR-Elektronik zieht von Donauwörth nach Kaisheim um

Die Firma BR-Elektronik gibt ihren bisherigen Standort im Gewerbegebiet an der Südspange in Donauwörth auf und zieht nach Kaisheim um.

Plus Unternehmen mit knapp 60 Beschäftigten wechselt den Standort. Was die Gründe sind und wo die Firma neu bauen will.

Von Wolfgang Widemann

Für die eine Kommune ist es ein spürbarer Verlust, für die andere ein Glücksfall: Die Firma BR-Elektronik zieht mit ihren knapp 60 Beschäftigten von Donauwörth nach Kaisheim um. Dort muss aber zunächst einmal der neue Standort gebaut werden. Dies geschieht im Gewerbepark.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen