Reh springt nahe Sulzdorf in Seite von Auto

Die Polizei meldet erneut mehrere Wildunfälle in der Region. Bei einem hatte die Autofahrerin nicht die geringste Chance, die Karambolage zu verhindern.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Donauwörth sind zwischen Samstagabend und Montagmorgen gleich fünf schadensträchtige Wildunfälle passiert. In einem der Fälle beschädigte ein plötzlich querendes Reh die komplette Beifahrerseite eines Pkw. Die 47-jährige Fahrerin war am Samstag gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße von Sulzdorf in Richtung Bergstetten unterwegs, als ihr rund 300 Meter nach Sulzdorf ein Reh mitten in die rechte Fahrzeugseite sprang. Das Tier war auf der Stelle tot.

Am Wagen wurden beide Türen der Beifahrerseite erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Der verständige Revierpächter stellte der Geschädigten eine Wildunfallbescheinigung aus. (AZ)

