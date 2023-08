Donauwörth/Kaisheim

12:47 Uhr

War die Flucht des Häftlings in Donauwörth spontan oder vorbereitet?

Bei der Suche nach dem in Donauwörth geflüchteten Häftling setzte die Polizei auch Spürhunde ein, hier am Montagabend nahe Kaisheim.

Plus Die Suche nach dem Kaisheimer JVA-Insassen Alexander P., der bei einem Arbeitseinsatz in Donauwörth geflüchtet ist, läuft weiter. Das ist der aktuelle Stand.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Bis in die späten Abendstunden haben Polizei und Justiz am Montag in Donauwörth und Umgebung nach dem Häftling gesucht, der in Donauwörth bei Außenarbeiten geflüchtet ist. Allerdings gelang es den Sicherheitskräften trotz einiger Hinweise bislang nicht, Alexander P. ausfindig zu machen. Die Fahndung läuft.

Der 51-Jährige hat in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim eine Freiheitsstrafe zu verbüßen. Am Montag war er zusammen mit anderen Häftlingen unter Aufsicht von JVA-Personal bei Arbeiten in Donauwörth eingesetzt. Auf dem Gelände im Stauferpark findet von Mittwoch an die Donau-Ries-Ausstellung statt. Beim Aufbau halfen die Gefangenen mit. Die gehörten zu einem sogenannten Außenkommando. Sprich: Sie waren für einen der JVA-Betriebe tätig, deren Dienstleistungen Privatleute, Firmen oder Kommunen gegen Bezahlung in Anspruch nehmen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen