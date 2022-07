Kalb büxt aus, verursacht Unfall und wird erschossen

Ein sechs Wochen altes Jungrind verirrt sich in der Nacht zum Donnerstag auf die B25 bei Donauwörth und löst einen größeren Polizeieinsatz aus. Die Rettungsversuche scheitern.

Eine aufwendige Polizeiaktion hat sich in der Nacht zum Freitag im Raum Donauwörth abgespielt. Mehrere Streifenbesatzungen - ausgestattet mit Nachtsichtausrüstung - waren fast zwei Stunden damit beschäftigt, ein ausgebüxtes Kalb einzufangen. Letztendlich ohne den gewünschten Erfolg: Das Tier musste schließlich aufgrund der erfolglosen Rettungsversuche am Donnerstagmorgen gegen 1.20 Uhr zwischen dem Berger Kreuz der Bundesstraßen 25 und 2 sowie einer Ziegelei mit dem Schuss aus einem Gewehr erlegt werden, um Gefährdungen zu verhindern.

Wie die Polizei mitteilt, war das etwa sechs Wochen alte und rund 100 Kilo schwere Jungtier am späten Mittwochabend aus einem sogenannten Kälberiglu geflohen, hatte danach einen Zaun übersprungen und das Weite gesucht. Landwirtin Jasmin Döbler vom Schöttle-Hof meldete bei der Polizeiinspektion Donauwörth, dass das Tier abgängig gewesen sei. Kurz darauf, gegen 23.30 Uhr, lief es auf die nahegelegene Bundesstraße 25 und blieb dort auf der Fahrbahn stehen.

Kalb ist auf der B25 unterwegs und verursacht Unfall

Eine 24-jährige Autofahrerin aus einer Ries-Gemeinde, die mit ihrem Fahrzeug in Richtung Nördlingen unterwegs war, erkannte das Kalb zu spät und erfasste es auf Höhe Walbach frontal mit der vorderen rechten Seite ihres Kleinwagens. Das Tier sprang nach dem Unfall davon und flüchtete in zunächst unbekannte Richtung. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 3000 Euro. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. Sie blieb in ihrem Wagen sitzen und informierte per Notruf die Polizei. Beamte der Donauwörther Inspektion waren nur wenige Minuten später am Unfallort und schlussfolgerten, dass es sich um das kurz zuvor ausgebüxte weibliche Jungrind handelte.

Aufgrund der Gefahr, dass das verletzte Kalb erneut eine der beiden naheliegenden Bundesstraßen queren und dort weitere Unfälle verursachen könnte, startete eine nächtliche Suchaktion. Mehrere Streifenbesatzungen durchkämmten das Gebiet und stießen schließlich auch tatsächlich auf das Kalb.

Die Beamten versuchten mehrfach, es einzufangen - allerdings vergeblich. Auch dem Besitzer, der bei der Suche mit dabei war, gelang es nicht, das Tier zu beruhigen. Es musste schließlich aufgrund der erfolglosen Rettungsversuche am Donnerstagmorgen gegen 1.20 Uhr zwischen dem Berger Kreuz, den Bundesstraßen 25 und 2, sowie einer Ziegelei mit dem Schuss aus einem Gewehr erlegt werden, um weitere Gefährdungen zu verhindern.

Bereits im Januar war vom selben Hof eine junge Kuh entlaufen und hatte die Besitzer für einige Tage auf Trab gehalten. Damals aber hatte der Ausflug des Tieres ein gutes Ende genommen. In Gunzenheim konnte "Golden Girl" wieder eingefangen werden. (fene/AZ)