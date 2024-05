Kaputtes Friedhofsschild und Genitalien aus Ketchup: Unbekannte randalieren in Donauwörth

Ein Karussell, eine Tischtennisplatte und ein Friedhofsschild werden von Vandalen beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In zwei Fällen hat die Polizei Donauwörth Ermittlungen eingeleitet. Irgendwann in der Nacht auf den 1. Mai beschädigten bislang unbekannte Personen das Karussell am Auchsesheimer Spielplatz im Schrankenäcker mit einem Feuerzeug. Zudem wurde auf der Tischtennisplatte ein Gegenstand verbrannt. Auf eine Garagenmauer wurde mittels Ketchups ein Penis gespritzt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Am frühen Morgen des 1. Mai um 6.15 Uhr beschädigte zudem eine Gruppe Jugendlicher das Friedhofsschild am Hagenauweg in Berg mutwillig. Hier beträgt der Schaden rund 100 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)