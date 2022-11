Karambolage in Parkstadt am frühen Morgen

Eine 45-Jährige verursachte mit ihrem Auto in den Morgenstunden in der Parkstadt einen Unfall. Die Frau verhielt sich vorbildlich.

Eine 45-jährige Autofahrerin hat in der Donauwörther Parkstadt am frühen Morgen einen Unfall gebaut. Die Frau befand sich laut Polizei am Mittwoch gegen 4 Uhr in der Fichtenstraße, als sie einen geparkten Pkw anfuhr. Bei dem Aufprall entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Verursacherin wartete an der Unfallstelle und meldete den Vorfall der Polizei. Die Beamten verzichteten auf eine Ahndung. (AZ)

