Karikaturen im Landratsamt: "Arbeit ist das halbe Leben?"

Um die Auswirkungen der Arbeit auf unser Leben geht es ab 4. April bei einer Karikaturen-Ausstellung im Landratsamt in Donauwörth.

"Die Ausstellung soll zum Nachdenken über eine gerechte und soziale Arbeitswelt anregen", erklärt Ursula Texier vom Ortsverband der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB). Die Karikaturen zeigen Szenen oder Denkweisen, die vielen bekannt vorkommen werden. Mal wird die auf Arbeit fokussierte Gesellschaft auf die Schippe genommen, ein anderes Bild thematisiert den Arbeitskräftemangel. Am 4. April wird die Ausstellung "Arbeit ist das halbe Leben?" im Landratsamt in der Pflegstraße in Donauwörth eröffnet.

Die 60 ausgestellten Bilder stammen von rund 30 internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Die Ausstellung zeigt durch humorvolle, aber kritisierende Art, wie sich Arbeit sowohl auf positive als auch auf negative Art und Weise auf unseren Alltag auswirken kann. Durch Themen wie Niedriglohn, psychische Belastungen, Mobbing oder auch die "Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft" werden die Besucherinnen und Besucher zum Nachdenken angeregt und mit einer gewissen Ironie auf die Schattenseiten der Arbeit hingewiesen.

An diesen Orten in Donauwörth sind Karikaturen zu sehen

Kuratiert wird die Karikaturen-Ausstellung durch die KAB Donauwörth und den KAB Kreisverband Dinkelsbühl/Donau-Ries. Die KAB ist ein Sozialverband mit bundesweit 75.000 Männern und Frauen. Sie versteht sich als Bewegung für die Gestaltung einer Gesellschaft, in der allen Menschen Teilhabe ermöglicht wird, und als Interessenvertretung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Frauen und Familien sowie für ältere und sozial benachteiligte Menschen.

Humorvoll, aber kritisch: Am 4. April eröffnet die Karikaturenausstellung im Landratsamt in der Pflegstraße. Foto: Helen Geyer

Weitere Ausstellungsorte der Karikaturen sind das Rathaus Donauwörth, die Stadtbibliothek Donauwörth, der Stadtladen Donauwörth, das Buchhaus Greno, der Weltladen Donauwörth, die Streb Orthopädie Schuhtechnik, die Hauser Repro, die Seefried Herrenbekleidung, die Volkshochschule Donauwörth und Papier Hartmann. Dort sind jeweils ein bis drei Bilder aus der Ausstellung zu sehen.

Die Vernissage findet am 4. April um 16 Uhr statt. Neben Grußworten und Impulsen von Landrat Stefan Rössle und KAB Diözesansekretär Stefan Hanft spielt ein fränkisches Liedermacherduo. Die Musiker Wolfgang Mai und Martin Plentinger schreiben kritische Lieder zur Arbeitswelt.

Die Wanderausstellung ist vom 4. bis 28. April im Landratsamt Donau-Ries zu sehen, der Eintritt ist frei. (AZ, hgyr)