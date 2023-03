"Katastrophaler Niederschlagsmangel" im Februar

Die Wettbilanz im Februar rund um Donauwörth fällt mies aus: Es gab viel zu wenig Regen oder Schnee. Zuletzt gab es das 2011.

Trotz eines zweimaligen Wintereinbruchs war der Februar alles andere als ein echter Wintermonat, denn er war vor allem viel zu warm bei katastrophalem Niederschlagsmangel.

So unerfreulich, wie der Januar endete, begann der Februar, nämlich mit Sturm, Regen und relativ hohen Temperaturen. Diese ungemütliche Wetterlage, verursacht durch mehrere Tiefausläufer, hielt bis zum 4. Februar an. Enorm steigender Luftdruck setzte dem Schmuddelwetter ein Ende, die Windböen verloren an Heftigkeit, und die Sonne wagte sich wieder kurzzeitig hervor. Am Tag danach setzte der erste geringe Schneefall des Monats ein, und die Temperatur sank auf Werte bis -6 Grad.

Und nun sorgte ein bereits seit Tagen kräftiges Hoch am 7. Februar endlich mal für ganztägigen Sonnenschein, die düstere Phase war für fünf Tage überwunden, auch wenn der Nachtfrost -10 Grad erreichte. Doch wie auf Knopfdruck schaltete die Wetterlage am 12. Februar um. Die Sonne ließ sich weniger und in den nächsten Tagen gar nicht mehr sehen, aber dafür stiegen die Nachttemperaturen deutlich an, die große Kälte war vorüber. Ab dem 16. Februar lag dann schon ein erster Hauch von Frühling bei Tageswerten von bis zu 15 Grad in der Luft. So konnten dann auch die Faschingstage dank eines Hochs im Mittelmeerraum, das sich bis zu uns ausdehnte, bei vollem Sonnenschein genossen werden. Ab dem 24. Februar zeichnete sich eine Rückkehr zu eher winterlichen Temperaturen ab, die Sonne ließ sich nicht mehr blicken und die Niederschlagsneigung nahm geringfügig zu. So war es nicht erstaunlich, dass gegen Monatsende tatsächlich geringer Schneefall einsetzte und die Nachttemperatur deutlich sank.

Niederschlagssituation in Donauwörth ist besorgniserregend

Besorgniserregend war diesen Monat die Niederschlagssituation. Obwohl in der ersten Woche täglich Niederschlag fiel, war die Menge mit 6,8 Liter pro Quadratmeter bis zum 7. Februar vernachlässigbar gering und letztlich fiel bis zum Monatsende kein nennenswerter Niederschlag mehr. So erwies sich der Monat nach Februar 1998 und 2011 als zweitniederschlagsärmster Monat. Damit war auch klar, dass bei vier Tagen mit Schneefall, der nur eine Schneehöhe von zwei Zentimetern zustande brachte, von Winter keine Rede sein konnte.

Beim Sonnenschein lag es diesen Monat lange Zeit im Argen, doch zum Monatsende war dann doch mit 75 Stunden das Soll erfüllt. Dazu beitrugen sechs Tage, an denen die Sonne immerhin acht Stunden zu sehen war. Mehr war diesen Monat allerdings aufgrund von neun Nebeltagen (normal sechs) nicht drin.

Lesen Sie dazu auch

Temperatur:

Schnitt: 2,5 Grad (normal 1,3 Grad)

Maximum: 15,4 Grad am 21. Februar

Minimum: -10,3 Grad am 10. Februar

20 kalte Tage (normal 24), 19 Frosttage (normal 20) und kein Eistag (normal fünf)

Niederschlag:

14,0 Liter pro Quadratmeter (nur 31 Prozent des üblichen Wertes)

15 Niederschlagstage (normal 13)

Wind:

Schnitt: 10 Stundenkilometer

Maximum: 48 Stundenkilometer am 17. Februar

Vorherrschende Windrichtung: Westen.