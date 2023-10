Kaugummiautomaten-Aufbrecher in Donauwörth ertappt

Drei junge Erwachsene haben in der Nacht auf Samstag einen Kaugummiautomaten aufgebrochen. Dank eines Zeugen fasste sie kurz darauf die Polizei.

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind drei junge Erwachsene dabei ertappt worden, wie sie einen Kaugummiautomaten aufgebrochen haben. Kurz nach Mitternacht konnte ein aufmerksamer 53-Jähriger beobachten, wie sich das Trio an einem Kaugummiautomaten in der Neurieder Straße zu schaffen machen. Als die drei in Richtung Kaufland weitergingen, bemerkte der Zeuge, dass der Automat aufgebrochen wurde und informierte die Polizei.

Täter werden kurz darauf von einer zivilen Streife erwischt

Durch eine zivile Streife konnte zunächst einer der Täter am Wörnitzsteg festgenommen werden. Die beiden anderen wurden kurz darauf ebenfalls festgenommen und zur Polizei Donauwörth gebracht. Die drei Donauwörther waren alle polizeilich bekannt und sind im Alter zwischen 20 und 22 Jahren. Sie werden nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls zur Rechenschaft gezogen. (AZ)