Kaum Frühjahrsbelebung im April auf dem Arbeitsmarkt im Donau-Ries

Die Arbeitslosigkeit ist nur verhältnismäßig geringfügig gesunken. Weiterhin suchen die Firmen zudem Fachkräfte und Auszubildende.

Im Frühjahr geht die Arbeitslosigkeit in der Regel zurück. In diesem Jahr ist sie im April allerdings vergleichsweise gering auf 2,2 Prozent im Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth mit den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm gesunken. Das teilt die Agentur für Arbeit mit. Im März lag sie noch bei 2,3 Prozent. Aktuell sind 7036 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 139 weniger als vor einem Monat. „Der Rückgang der Arbeitslosenzahl im April ist saisonal üblich, auch wenn dieser schwächer ausfällt als in den Vorjahren“, berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Größere Sorgen bereitet diese Situation dem Agenturleiter allerdings derzeit nicht. "Der Markt ist grundsätzlich robust. Die Unternehmen melden uns weiterhin einen hohen Arbeitskräftebedarf. Ferner haben wir im Agenturbezirk eine der niedrigsten Arbeitslosenzahlen in Bayern beziehungsweise in Deutschland. Jedoch ist im Vergleich zum Vorjahresmonat die Arbeitslosenzahl um 1166 oder 19,9 Prozent gestiegen.

Die ukrainischen Geflüchteten verändern das Bild auf dem Arbeitsmarkt

Rund drei Fünftel dieses Anstiegs ist auf die Registrierung arbeitsloser ukrainischer Geflüchteter zurückzuführen. "Die ukrainischen Arbeitslosen, die zu 98 Prozent im Rechtskreis SGB II in den Jobcentern betreut werden, sind auch der wesentliche Treiber für die gestiegene Arbeitslosigkeit im Bereich der Bürgergeldbezieher. Insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahresmonat der Bestand an Arbeitslosen im SGB II um rund 38 Prozent angewachsen. Aber auch in der Arbeitslosenversicherung (Arbeitsagentur) ist die Zahl der Arbeitslosen von April 2022 auf April 2023 um 202 oder 6,1 Prozent gestiegen. Jedoch gab es keinen besonderen Wirtschaftsbereich, aus dem sich verstärkt Personen arbeitslos gemeldet hätten“, erläutert Richard Paul.

Im April haben sich 2527 Personen arbeitslos gemeldet. Davon kamen 1024 aus Beschäftigungen und 553 aus Ausbildungen oder Weiterbildungsmaßnahmen. Im Gegenzug konnten 2672 die Arbeitslosigkeit beenden. 1003 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 560 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Der Personalbedarf der Betriebe ist weiter auf hohem Niveau. Von den Arbeitgebern wurden 1294 neue Arbeitsstellen gemeldet, 61 mehr als im März und 129 mehr als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Agentur Donauwörth sind derzeit 5565 freie Arbeitsstellen gemeldet. So gibt es 115 Angebote mehr als vor einem Monat, aber 585 weniger als vor einem Jahr.

Die Aktivitäten am regionalen Ausbildungsmarkt laufen unvermindert auf Hochtouren. Im April suchten 1179 junge Leute eine Ausbildungsstelle. Ihnen standen 2189 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. „Einerseits eine angenehme Wahlsituation für die künftigen Azubis, andererseits aber auch ein deutlicher Hinweis, dass hier für die Betriebe ein Engpass besteht“, erläutert der Agenturchef. (AZ)