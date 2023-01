Donauwörth

Kein Bunter Abend, kein Tanzhaus: Der Fasching in Donauwörth muss sich anpassen

Plus Keine Bunten Abende, dafür ein ungewöhnlicher Veranstaltungsort. Der Donauwörther Fasching muss sich 2023 neuen Herausforderungen stellen.

Von Barbara Wild

Jahrzehntelang hatte der Fasching in Donauwörth ein Zuhause: das Tanzhaus in der Reichsstraße. Selbst als sämtliche Veranstaltungen aus dem Bürgersaal verbannt waren - die Initiative Fasching Donauwörth durfte an mehreren Abenden die maskierten Gäste ins Tanzhaus laden. Die Mängel beim Brandschutz und bei den Fluchtwegen wurde durch hohe Präsenz von Feuerwehrleuten im Saal ausgeglichen. Doch das Tanzhaus kann für die Saison 2023 nun auch von den Donauwörther Narren nicht mehr genutzt werden - und damit ändert sich einiges im sonst etablierten Terminkalender der Narren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

